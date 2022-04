Le président de Mouvement démocratique libéral (MoDeL) pense que c’est un atout pour le CNRD d’intégrer les acteurs politiques dans le cadre de politique national. Aliou Bah l’a dit ce jeudi 7 avril 2022, au lendemain de l’annonce à travers un décret, de la mise en place d’un cadre de dialogue inclusif.

«A quoi ça sert de démultiplier les cadres de concertation si l’objectif c’est de pouvoir déployer les acteurs politiques dans un trou et faire croire qu’ils n’ont pas de bonne foi ? Ils ne veulent pas que la Guinée aille de l’avant. Les acteurs politiques se sont crédibilisés d’avantage dans le processus de cette transition. Pourquoi ? Parce que dès le début on n’a manifesté aucune notoriété vis à vis du CNRD. Nous sommes restés ouverts. On a accepté toutes les rencontres. On a déposé des mémorandums. Nous avons fait des plaidoyers au niveau national, des institutions, et jusque-là personne n’a fermé ses portes. Alors il ne faudrait pas qu’on continue de nous utiliser et faire croire que nous ne nous voulons pas que les choses aillent de l’avant. Un dialogue typiquement politique peut nous permettre d’aller de l’avant. Au niveau de la CEDEAO, les institutions internationales…, les gens sont avertis», a laissé entendre Aliou Bah.

Quid de la participation de MoDeL ?

«C’est tôt pour nous de nous prononcer de façon plus ferme sur cette question. Cette question j’espère, sera examinée à un niveau plus large. Au niveau du MoDeL nous discuterons dans nos instances, et on verra bien. J’ai des réserves et des inquiétudes, parce que nous aimons tout ce pays. Nous ne voulons pas être un obstacle à son évolution», a-t-il conclu, lors de son intervention ce jeudi 07 avril, dans l’émission Mirador sur Fim fm.