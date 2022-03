Le Gouvernement guinéen a, à travers un communiqué, annoncé la mort de l’ancien ambassadeur de la Guinée en Côte d’Ivoire le 5 mars 2022 à l’hôpital sino-guinéen. Richard HAB a succombé des suites d’une longue maladie.

La levée du corps est prévu le jeudi 10 mars 2022 à 9h30 à l’hôpital sino-guinéen qui sera suivie de la messe de requiem à l’Église Saint Michel de Coléah et de l’inhumation au cimetière de Cameroun.

Dans ledit communiqué, le Gouvernement présente leurs sincères condoléances à la famille du défunt:

« Son Excellence le Colonel Mamadi Doumbouya Président de la Transition, Chef de l’État, Chef Suprême des armées, Monsieur le Premier ministre Mohamed Béavogui et l’ensemble du Gouvernement ont le regret d’annoncer au Peuple de Guinée le décès de Monsieur Richard HABA, décès survenu le mardi 5 mars 2022 à l’hôpital Sino-guinéen des suites d’une longue maladie.

Monsieur Richard HABA qui a occupé plusieurs hautes fonctions administratives sous la Première et Deuxième République, fut également ambassadeur de la Guinée en Côte d’Ivoire. La levée du corps aura lieu le jeudi 10 mars 2022 à 9h30 à l’hôpital Sino-guinéen. Elle sera suivie de la messe de requiem à l’Église Saint Michel de Coleah et de l’inhumation au cimetière de Cameroun. Au nom du peuple de Guinée, le Président de la Transition et le Gouvernement présentent leurs sincères condoléances à la famille de feu Richard HABA. Paix à l’âme de l’illustre disparu. Le Gouvernement »