Les deux premiers matchs de la 19e journée se sont joués à l’intérieur du pays ce dimanche. Le CIK a infligé une lourde défaite au Loubha à Kindia, pendant que le Wakriya dominait dans la douleur le Fello Star à Boké…

Le CIK en mode spectacle…

La Basse-Guinée a été le théâtre des premiers matchs de la 19e journée ce soir. Le public sportif de Kindia, ville où le Loubha FC reçoit ses matchs, a été surpris par une prestation très aboutie des visiteurs Kamsarois. Guidé par son jeune attaquant Souleymane DIABY, auteur d’un doublé, le Club Industriel de Kamsar a creusé son faussé très top dans ce match contre une équipe du Loubha qui peine toujours à démarrer sa saison. Fodé Gaoussou CAMARA et Naby BANGOURA feront le reste du taff pour une victoire tranquille (4-0) pour les visiteurs. Avec 31 points, le CIK reste 5e. Son adversaire de la soirée en a 13 et reste dans la zone rouge du classement.

Un Wakriya clinique…

Un petit but matinal, c’est tout ce dont le Wakriya AC a eu besoin pour dompter le Fello Star de Labé (1-0) cet après-midi à Boké. Grâce à son imposant milieu de terrain Oumar KEITA, buteur à la 4e minute, le club de Boké a gratté trois points de plus pour en totaliser 37, et chiper la deuxième place au Milo FC, qui affronte le Horoya ce lundi. Le Fello Star est lui provisoirement 7e avec 26 points.