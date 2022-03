Selon le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry, les dossiers de l’ancien Directeur général de l’Office guinéen de publicité (OGP) et son comptable ont été transférés à la Cour de répression des infractions économiques et financières (CRIEF). Alphonse Charles Wright a révélé cela, au cours d’une conférence de presse ce lundi 07 mars 2022, dans son parquet.

Les deux dossiers ont été transférés ce jour même, (lundi) devant la chambre des affaires pour être jugés, a déclaré Alphonse Charles Wright.

« Le procureur général près la Cour d’appel de Conakry, vu la procédure civile contre les nommés Paul Moussa Diawara, Iza Bayo, tous poursuivis pour des faits présumés de détournement de deniers publics et complicité, faits prévus et punis par les articles 764, 765 du code pénal, vu les dispositions de l’article 21 de l’ordonnance /21/07/PRG/CNRD/SGG du 02 décembre 2021, portant compétence, organisation et fonctionnement de la CRIEF, entendu qu’au terme de l’article 5 et suivant de ladite ordonnance, les faits poursuivis contre les présumés en cours d’examen devant la Cour d’appel de Conakry sont de la compétence de la CRIEF, requiert en conséquence la transmission de la présence procédure au procureur spécial près la CRIEF pour jugement devant la chambre des affaires », a-t-il fait savoir.

Pour rappel, l’ancien directeur de l’office guinéen de publicité (OGP) avait été condamné à 5 ans d’emprisonnement ferme, sous le régime d’Alpha Condé. Il a été aussi sommé de rembourser 39 milliards de francs guinéens et une amande de 50 millions de Gnf le 15 avril 2019, lorsqu’il avait été reconnu coupable de détournement de deniers publics par la justice.

Par la même occasion, le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a fait savoir que les dossiers concernant Sékou Camara, ancien directeur général de l’Office guinéen des chargeurs (OGC) et Mamadou Saliou Barry, ancien comptable du même service, poursuivis détournement de deniers publics et complicité, seront également transmis à la CRIEF dans les prochains jours.