Après leur installation, les membres du Conseil national de la transition en Guinée ont eu des échanges avec leurs homologues maliens le week-end dernier. Il s’est agit au cours de la rencontre, de partager des expériences sur le mode de fonctionnement et la composition du CNT existant au Mali, d’après la première vice-présidente.

«Les conseillers du Mali ont également donné certaines précisions dont entre autres, la mise en place de la commission ad-hoc pour la préparation du règlement intérieur et la mise en place des commissions du CNT, la détermination du mandat impératif et la cohésion au niveau du CNT, et l’examen minutieux des textes qui vont être soumis à l’approbation pour éviter une rechute […]», a livré Maimouna Yombouno, au cours de la première plénière extraordinaire ce lundi 7 février 2022.

Le cadre d’échange a été mis à profit pour remettre des documents de la charte et projets de règlement intérieur du CNT malien, aux membres du CNT, côté guinéen, a ajouté la première vice-présidente, dame Maïmouna.

Toutefois, des conseillers ont suggéré à ce que la Guinée ne fasse pas un “copier-coller” du modèle malien

«Mais nous n’avons pas les mêmes réalités et préoccupations…», a répondu Maïmouna Yombouno.