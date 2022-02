La première session du Conseil national de la Transition a démarré ce lundi 7 février 2022. Cette première journée a été marquée par un accrochage entre l’un des conseillers nationaux et le président du CNT.

Au cours de cette journée, plusieurs commissions ont été formées notamment les commissions chargées de rédiger le projet du Règlement intérieur et les TDR devant guider les missions qui seront déployées à l’intérieur du pays dans les prochains jours.

Jean Paul Kotembedouno, venu au compte des personnes ressources, n’a pas apprécié la façon dont ces commissions ont été composées par le président du CNT: « Tout le monde a des compétences requises ici, mais j’insisterais sur le plan formel sur l’idée qu’on ne peut pas considéré qu’on constitue des commissions sur la base des compétences sans même connaître le CV des autres personnes c’est une question de logique. Je considère que c’est un fonctionnement régulier de l’institution , car c’est une institution parlementaire. Pour ma part ce n’est pas une mosquée ou une église. C’est une institution de débat. Je considère simplement que lorsqu’on évoque des sujets il faut quand même qu’on arrive à démontrer sur quelle base vous la choisissez. On m’a choisi comme personne ressource et je sais sur quelle base on m’a choisi».

A noter que cette première journée a permis à la mise en place de deux commissions.