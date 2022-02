Récemment, la Cour de répression des infractions économiques et financières a été saisie par le procureur général de la cour d’appel de Conakry, pour ouvrir une procédure judiciaire dans plusieurs dossiers, notamment celui d’Air Guinée. Depuis cette saisine, les réactions se multiplient au sein de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG). Invité dans l’émission Mirador ce lundi 7 février 2022, l’ancien député uninominal de Labé s’est aussi prononcé sur cette actualité.

D’entrée de jeu, Cellou BALDÉ a d’abord rappelé que le parti dirigé par l’ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, s’est «réjoui» du fait que ce dossier atterrisse enfin devant une juridiction.

Poursuivant son argumentaire sur cette question de vente de l’avion Air Guinee, le coordonnateur des fédérations de l’UFDG à l’intérieur du pays affirme :«Nous avons quand même des indications, des prémisses qu’il y a des gens qui travaillent dans l’arrière cour du CNRD et qui chercheraient par tous les moyens, comme on l’a fait en 2010 et pendant le règne du président Alpha CONDÉ, à écarter Cellou Dalein Diallo. Mais qu’à cela ne tienne, nous sommes sereins, imperturbables et convaincus que le président Cellou Dalein Diallo est clair comme l’eau de roche dans cette situation là. Si M. Cellou Dalein DIALLO était coupable de quelque chose, convenez avec moi que Alpha Condé lui aurait pas fait de cadeau.»

Par ailleurs, l’ancien député à l’Assemblée martèle :«Nous ne sommes pas dans les années 80 où on fabriquait des preuves de façon fallacieuse. Nous ne sommes plus sous l’ère de Siddy Souleymane DIALLO qui avait ce qu’on appelait les infractions de replis quand on n’a pas des preuves pour les coller à des innocentes personnes.»

Pour Cellou Baldé, c’est par cette affaire de vente de Air Guinée qui indiquera aux citoyens du pays si réellement la justice sera la boussole comme l’a affirmé le colonel Mamadi DOUMBOUYA.