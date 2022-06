Mamadou Bhoye Diallo, est ce Guinéen vivant en Angleterre qui a mis le fruit de son inspiration à la disposition du monde de la mode, en créant la marque FULANI. Tenez, cette marque connait de nos jours un parcours remarquable. Elle est en outre fortement sollicitée. Plusieurs autres surprises sont à découvrir sur cette marque, comme indiqué dans cet entretien que le jeune entrepreneur a accordé à notre rédaction.

1-Parlez-nous de votre marque FULANI

A la base FULANI n’était pas prévu. Je voulais juste faire un business en ligne, vu que j’avais une page Instagram où j’ai plus de 50k d’abonnés. Je publiais des choses à propos de Nike, du coup c’était logique de vendre des trucs de Nike. J’ai fait des recherches pour me lancer, mais je me suis rendu compte que pour pouvoir vendre des choses de Nike je dois avoir une licence qui coûte chère. C’est là que l’idée de créer ma propre marque de vêtements est venue en tête.

J’ai dû commencer petit à petit, parce qu’en ce moment-là, je n’avais pas d’argent qu’il fallait pour une marque. Au début j’avais trop d’incertitude. Quand tu es nouveau et que tu n’as pas de diplôme ni trop d’expériences dans le domaine, tu n’es pas sûr que les gens vont kiffer (aimer). Mais quand j’ai travaillé sur le logo de la marque, je comparais avec d’autres marques de vêtements professionnels et je demandais l’avis des gens. Personne ne savait lequel des logos est le mien et bizarrement, les gens préféraient toujours le mien, comparé aux autres. J’étais surpris et confiant en même temps. J’ai fait les calculs. Je me suis dit si en tant qu’amateur je peux faire quelque chose qui est mieux qu’un pro, je m’en sortirai avec plus d’expériences. J’ai eu la certitude que je peux faire quelque chose avec Fulani.

Les gens kiffent la marque et beaucoup veulent faire partie de ce qu’on fait. Fulani est encore petit en termes de croissance mais il y a une très grande vision pour la marque. Et sûrement on va inclure beaucoup de personnes. Plus la marque grandit plus on a besoin des gens. Beaucoup de jeunes ont des talents et des rêves donc en les incluant ils vont réaliser leurs rêves aussi. Par exemple, il y a des gens qui rêvent de devenir photographe, d’autres veulent devenir de mannequin professionnel d’autres sur le markéting. Du coup, cela peut être bénéfique à beaucoup de personne.

2-Pourquoi le nom FULANI?

Au début j’avais un nom complètement différent, mais j’ai remarqué que toutes les grandes marques ont des noms très courts. Il y a par exemple : Nike, Gucci, Adidas, Puma. Tous ces noms ont ce truc en commun. Fulani, c’était le nom parfait. Il y’a 3 syllabes, c’est très court, facile à remarquer et à prononcer. Je me suis aussi inspiré de la mentalité des peuls. J’ai grandi en voyant des peuls faire du business. Il y a beaucoup qui n’ont pas de diplôme et certains ne parlent même pas l’anglais mais ils arrivent à s’en sortir très bien. C’est quelque chose d’impressionnant parce que certains font des excuses quand ils n’ont pas tous les moyens nécessaires, mais dans la mentalité d’un Fulani, tu cherches une manière de réussir ton projet, peu importe si tu n’as pas toutes les ressources nécessaires. Mais Fulani, ce n’est pas juste pour les peuls. C’est universel. C’est pour tous ces gens qui partagent la même vision et valeurs que nous.

Dans la mentalité Fulani nous privilégions la croissance personnelle et la liberté financière. Vivre selon nos propres conditions et ne jamais se contenter d’une vie moyenne. Nous n’avons jamais eu de peur de prendre des grandes décisions audacieuses pour assurer notre avenir afin de permettre à notre famille de vivre une vie épanouie.

Je prends example sur ma sœur Rabiatou Diallo qui vient de gagner le prix de la Meilleure entrepreneuse du challenge Startupper de l’année par TotalEnergies. Elle s’est lancée sur ce projet sans accompagnement à propos des enfants et aujourdhui grâce à son courage Le Club Raby et les enfants commence à faire son chemin. Avec la volonté et le courage on peut construire l’impossible.

3-Où siège l’entreprise qui abrite la marque ?

La marque est basée pour le moment en England (Angleterre)

4-Quelle stratégie avez-vous pour vous faire remarquer dans un monde où l’on constate une rude concurrence dans ce domaine ? La marque, bien sûr.

La stratégie est simple ! Il ne faut pas compliquer les choses. Il suffit d’identifier les problèmes que les gens ont, et apporter une solution. C’est ce qu’on fait avec Fulani. La marque Fulani c’est pour les gens qui ne veulent pas trop dépenser où ne peuvent pas se permettre des choses chères mais qui veulent quand même avoir l’air cool, frais et avoir le même niveau de confiance que les gens portant des vêtements très chers. D’après ce que je vois, les plus grandes marque aident les gens à cacher leurs complexes. Lorsque tu portes leur T-shirt à 300€, tu as l’impression d’être quelqu’un, mais si tu ne travailles pas sur tes complexes et améliore ta vie, tu n’es toujours personne…

Avant de commencé Fulani, je n’étais pas dans les vêtements de luxe. J’achetais mes habits à Primark. J’arrivais toujours à porter des vêtements cools alors que ce n’était pas cher. Plusieurs fois on m’a demandé où j’ai acheté quelque chose or ils ne me demandent le prix. Ils ont été surpris quand je leur dis le prix où le lieu parce que ce n’est jamais cher. Fulani te permet de dépenser moins et te sentir bien en même temps. Tu vas avoir le même feeling que les gens qui portent des choses plus chères que toi.

Une autre stratégie aussi, c’est de réinvestir tout ce qu’on gagne dans l’entreprise. Les compétiteurs ont déjà des avantages parce que la plupart d’entre eux sont riches et célèbres. Alors, moi je suis un jeune ambitieux. C’est comme si tu as une course avec une personne qui est en Ferrari et que toi tu es sur un vélo (…)