A Labé pour une mission gouvernementale, la ministre de l’information et de la communication a échangé avec les journalistes locaux, sur plusieurs sujets liés à l’exercice de leur métier. En présence de Rose Pola Pricémou, ces hommes de média ont exposé les difficultés dans lesquelles ils travaillent.

La rencontre a eu lieu lundi 6 juin 2022, dans la salle de rédaction de la radio rurale de Labé. En face de leur ministre, les journalistes ont révélé entre autres : le manque et la mauvaise qualité de l’électricité, le ‘’mauvais traitement des journalistes de la radio Espace Foutah, les difficultés d’accès à l’information au niveau de l’administration, la mise à l’écart des journalistes locaux dans les opportunités de formation et de voyage, le gel de salaire de Djoma Média…

En réponse, Rose Pola Pricémou a souligné que ces points sont notés : «J’ai écouté avec attention vos différentes interventions et je sens le vouloir bien faire des journalistes de la région de Labé. Sachez qu’il n’y a pas mal de points qu’on a alignés et on va les remonter au fur et à mesure, suivant les problématiques que vous avez annoncées ici et partout où on est passé. Dans cette transition on a besoin de vous et ensemble on va réussir.»

Tiguidanké Diallo, correspondante de Guinée360 à Labé