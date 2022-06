Ces deux individus ont été interpelés alors qu’ils étaient en opération, munis des armes de guerre sur la route nationale numéro 6, reliant Kankan à Siguiri. Le coup a réussi grâce à l’intervention des agents de service de sécurité routière.

«Nous avons des éléments des coupeurs de route qu’on a appréhendés qui opéraient à Siguiri et Kankan ici, grâce aux renseignements et la présence de nos gendarmes. Nous devons les entendre sur procès-verbal et les déférer auprès de monsieur le procureur de la république près le tribunal de première instance de Kankan, pour détention illégale d’arme de guerre et d’opérations de coupeur de route», a expliqué un responsable de la gendarmerie routière.

Après leur interpellation, ces présumés malfrats ont tous nié les faits pour lesquels ils ont été arrêtés.