Le nom d’Alhousseny Makanera Kaké figure sur la liste des anciens cadres d’Alpha Condé poursuivis pour crime de sang, par le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry. 24 heures après la publication de cette liste, l’ancien ministre de la communication qui séjourne à Paris, s’est dit prêt à se défendre.

«Je suis en séjour à Paris pour un contrôle médical. Je suis venu pour un traitement et cela n’a rien à voir avec la liste que vous avez vue. (…) J’ai deux grandes surprises. La première on m’apprend que c’est le FNDC qui a porté plainte et vous savez que le FNDC n’a aucune personnalité juridique. Par rapport au droit c’est le néant, ça n’existe même pas. Ça, c’est ma plus grande surprise. Ma deuxième surprise ce que, moi Alhousseny Makanera Kaké je ne suis pas dans la scène de commandement. Je ne suis pas membre de forces de défense et de sécurité. Je suis un simple débateur dans les médias. Et ça aussi, quand je vais pour débattre, je vais pour utiliser soit la bible ou le coran en me référant des faits et gestes du prophète qu’on appelle hadith», a-t-il répondu chez nos confrères de Djoma média, jeudi 05 mai 2022.

Le président du FND pense que pour le respect de la démocratie, chacun est libre de se présenter au tant qu’il veut : «Mon opinion à moi, je suis contre la limitation du mandat. Je suis contre même le fait de dire le militaire ne peut être candidat. Pour moi, la démocratie se régime à la volonté du peuple. Ce qui est discutable chez nous, c’est la manière dont nos institutions fonctionnent. Si le vote est libre, même si vous représentez 100 fois, ce n’est rien. (…) Comment puis-je être inquiété alors que je n’ai rien fait. Le procureur poursuit, c’est tout à fait normal. Mais ce qui m’étonne, c’est le fait de citer le FNDC qui n’existe pas. Je suis même très pressé de rentrer», a-t-il conclu.