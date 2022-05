L’artiste Aboubacar Soumah dit One Time et sa structure managériale étaient face à la presse jeudi 5 mai, pour annoncer la sortie du premier album dénommé ‘’N’Tondi’’, à travers un concert dédicace le samedi 7 mai 2022, au stade Général Lansana Conté de Nongo.

Au nombre de 20 titres, dont 15 titres et 5 bonus, cet album représente Aboubacar Soumah comme un avenir, après dix ans d’expérience passées dans le guetto, selon ses termes.

«Aujourd’hui je me dis que ça a porté fruits. Le public guinéen doit s’attendre au vrai One Time, qui promet un album qui éveille les consciences comme d’habitude à travers ses lyriques (…)», a-t-il révélé.

Les faits de la société, les maux qui gangrènent notre société…, sont entre autres des sujets abordés dans cet album.

La structure managériale a annoncé que les préparatifs du concert ont évolué à 70% : «Aujourd’hui les enfants sont en train de faire un carnaval pour informer toutes les personnes de Lambangni jusqu’à 36. Mais au-delà de ça, on a fait appel aux musiciens du Sénégal pour qu’on ait au-delà du concert, un projet sur scène. Mais vous allez vous rendre compte que depuis 8heures, on est ici en train d’installer la logistique. On a depuis 9heures également, fait des réunions avec la police et puis la gendarmerie et toute la sécurité qui est normalement autour d’un événement. On est en train de vendre les tickets…», a expliqué Macka Traoré, manager de l’artiste One Time.