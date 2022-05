La ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche Scientifique et de l’innovation a présenté des réformes au nom de ses collègues de l’Enseignement technique et de l’Enseignement pré-Universitaire relatives aux réformes du Système Éducatif. C’était au cours de conseil ordinaire des ministres jeudi, à la présidence de la république.

A l’issue d’une communication faite à cet effet, le conseil a adopté plusieurs décisions et recommandations relatives au projet de réformes dont il s’agit. Le gouvernement a recommandé entre autres : de réformer en profondeur et structurellement la formation et le perfectionnement des personnels enseignants (ENI, ISSEG, ENPETP Formation des formateurs de l’enseignement supérieur), la mise en place d’un conseil supérieur de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Formation, notamment.

En outre, il a été décidé de «prévoir les investissements en infrastructures dont le système éducatif a besoin ; séquencer les propositions dans le secteur éducatif en tenant compte du court, du moyen et du long terme; relancer le programme décennal avec les Émirats arabes-unis consacré au développement du système éducatif et s’inspirer des bonnes pratiques de l’expérience Rwandaise en y envoyant une mission de terrain ; relancer le programme de construction de quatre universités dans le cadre de la coopération sino -guinéenne ; réformer en profondeur et structurellement la formation et le perfectionnement des personnels enseignants (ENI, ISSEG, ENPETP Formation des formateurs de l’enseignement supérieur) ; réformer le recrutement post-baccalauréat et les passerelles (MEPUA, METFP, MESRI) ; réformer les programmes d’enseignement et de formation ; mettre en place un Conseil Supérieur de l’Éducation, de l’Enseignement et de la Formation», a cité la ministre Diaka Sidibé.

Pour finir, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a rappelé que cette communication fait suite aux instructions du président de la transition en faveur de la mise en place d’une synergie d’action entre les trois départements en charge de l’éducation.