Lors d’une conférence de presse tenue ce vendredi 06 mai 2022, le collectif des Avocats de l’Adjudant-chef Jack Zakama Koivogui est revenu sur l’inculpation de leur client. Quelques jours après le coup d’État survenu le 5 septembre dernier par les forces spéciales, certains éléments postés au pont 8 novembre auraient découvert une somme de 246 millions de francs dans le coffre d’une dame travaillant au CMC de Matam sans rendre l’argent. Parmi eux figure Jack Zakama de la gendarmerie nationale.

Si le collectif des avocats n’a pas nié les faits, ils disent tout de même être étonné de sa condamnation: « Nous avons désagrément été surpris de constater que son dossier a été enrôlé le mercredi passé, le parquet a requis un an de prison contre lui en tant que complice et contre Abdoul Karim Daffé et Faro qui d’ailleurs ont été radiés pendant les premiers heures du pouvoir du CNRD parce que le président avait estimé que ce sont les coupables. Nous sommes inquiets du sort de notre client. parce que, tout porte à croire qu’on est en train d’organiser une mascarade tendant à lui condamner et à obtenir sa radiation de l’effectif de l’armée » dénonce Me David Beavogui.

Ce n’est pas tout ! Selon ce collectif, Jack Jakama avait été libéré clandestinement dans la nuit du 20 avril 2022 et muté le même jour à Mali avec interdiction de revenir à Conakry: « Nous avons été surpris donc, qu’il a été libéré clandestinement et la même nuit son affectation a été signé du haut commandement de la gendarmerie nationale. Il a été largué malade à Mamou avant de quémander son transport pour être hospitalisé à Labé et le surlendemain, il a rejoint son service » conclu Me David Beavogui.