L’Université Kofi Annan de Guinée se dote désormais d’un centre de Kinésithérapie Guinéo-Tunisien, contenant de technologies modernes et innovantes, dédié à la rééducation fonctionnelle et au Sport. L’inauguration officielle de ce centre a eu lieu le 31 mars 2022, au sein de cet institut d’études supérieures, situé à Nongo, dans la commune de Ratoma.

Ce centre vient répondre aux besoins des patients qui le plus souvent, effectuent des déplacements pour l’étranger afin de chercher des médicaments. L’Institut est pluridisciplinaire pour une prise en charge complète du diagnostic au suivi du traitement. L’expertise et l’expérience des praticiens tunisiens alliées à l’infrastructure et au matériel de dernière génération en fait un lieu unique sur Conakry.

Les services proposés sont entre autres:

-la rééducation neurologique, la rééducation pédiatrique ;

-la rééducation rhumatologique ;

-la rééducation respiratoire enfant et adulte ;

-la rééducation gériatrique ;

-la remise en forme et l’amaigrissement ;

-la Kiné du sport ;

-les thérapies manuelles ;

-les soins intensifs ;

-la préparation des post-opératoires et préopératoire ;

-la prise en charge totale et pluridisciplinaire ;

Les spécialistes dans ce domaine estiment que les kinésithérapeutes sont importants dans la vie des personnes. Leurs fonctions permettent de retrouver l’usage d’une partie du corps qui a été altérée, souvent à la suite d’un accident, d’une chute, d’une collision, il arrive que le corps ait besoin d’une rééducation au niveau d’un mouvement, d’une posture. Par la même occasion, la kinésithérapie traite la fonction défaillante par des mouvements en agissant sur les muscles et les articulations. Les kinés sont aussi masseurs professionnels, et peuvent intégrer des massages à leur traitement.

Cette initiative de l’UKAG (Université Kofi Annan de Guinée) est donc à saluer.