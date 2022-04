Le ministre de l’énergie, de l’hydraulique s’est exprimé sur la préoccupation liée à la floraison des forages en Guinée ces derniers temps. Face à cette situation qui ne cesse de prendre de l’ampleur, Ibrahima Abé Sylla a annoncé une solution permettant de mener une lutte contre ce fait.

En terme de potentialité relative cette denrée (l’eau), le ministre de l’énergie et de l’hydraulique a rappelé la ‘’chance’’ que la nature a offerte au pays.

«Si vous regardez bien la Guinée, Dieu nous a tout donné surtout de l’eau. La majorité de l’eau qui coule ne va pas à la mer seulement. Ça descend directement au niveau du sous-sol. Et il y a beaucoup plus d’eau au sous-sol qu’à la mer. Dans ce sens, quand on parle de forage il ne faut pas du tout s’inquiéter », a expliqué le ministre Abé Sylla.

Ces forages anarchiquement créés à travers tout le pays, pourrait provoquer des problèmes sismiques, à en croire le ministre. Il a promis néanmoins de tout mettre en œuvre afin de mettre fin à cette situation.

«Si tout le monde le fait, cela peut causer des dommages. Et tout le monde le fait actuellement. Dans l’avenir on va mettre fin à ça. Ça va commencer cette année ou l’année prochaine. Entre temps nous allons trouver des solutions aléatoires pour remédier à cela. Nous sommes donc en train de travailler avec les autres départements, dans ce sens qu’ils sont en train de suivre leurs feuilles de route. C’est-à-dire la protection de l’environnement. Par exemple au niveau de la protection de la source du Fouta et de la Haute-Guinée» a-t-il fait savoir chez nos confrères de la radio Espace.