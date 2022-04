Le président du conseil exécutif provisoire du Rpg Arc-en-ciel et trois autres anciens ministres ont été placés à la maison centrale ce mercredi 6 avril 2022, selon les consignes de la CRIEF. Dans un communiqué rendu public quelques heures après, l’ancien parti au pouvoir a montré être confiant que justice sera rendue.

«Le Rpg Arc-en-ciel est gravement préoccupé par une série de convocations à la gendarmerie nationale visant des hauts responsables de notre parti et anciens ministres, qui a conduit à l’arrestation et le déferrement à la maison centrale de Conakry de nos camarades Dr Ibrahima Kassory Fofana (président du Conseil exécutif provisoire), Dr Mohamed Diané, Oyé Guilavogui et Zakaria Koulibaly», indique la note.

Le procès de ces anciens dignitaires du régime déchu, est programmé le 11 avril prochain. La cellule de communication dudit parti se dit confiante quant à l’indépendance de la justice guinéenne : «Le RPG ARC-EN-CIEL réaffirme sa pleine confiance en la justice de notre pays, malgré des agissements qui s’apparentent à un acharnement ciblé. A cet effet, nous invitons nos militantes, militants et sympathisants à rester sereins et mobilisés», a-t-elle déclaré.