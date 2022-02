Fallou Doumbouya, le procureur général près la Cour d’Appel de Kankan a eu un cadre d’échange avec les officiers de police judiciaire, des procureurs et les juges de paix de sa zone de juridiction, vendredi dernier. Il a mis l’occasion à profit pour interpeller particulièrement les OPJ, sur les méthodes de poursuite et d’interpellation des contrevenants.

Monsieur Doumbouya a remis aux officiers de police judiciaire, des lettres d’habilitation au cours de la rencontre, afin de leur permettre à mener a bien leur fonction. Il a rappelé ensuite qu’un Opj a l’obligation d’informer le procureur pour recueillir des instructions.

«Et aucune autre autorité ne doit s’immiscer dans les affaires judiciaires, dès lors que l’OPJ est en train de poser des actes. Donc, nous n’avons pas le pouvoir de vous nommer, mais nous avons le pouvoir de vous retirer l’habilitation», a expliqué Fallou Doumbouya.

«Si un Opj arrive à détenir un citoyen au-delà des délais légaux fixés selon la nature de l’enquête, il peut être poursuivi pour séquestration ou abus d’autorité (…)», a-t-il rappelé.

«Et si je reçois un tel dossier, je serais sans état d’âme. Nous sommes dans une république, j’appliquerai la loi correctement et strictement», a prévenu le procureur général près la Cour d’Appel de Kankan.

Un officier de police judiciaire interpellé dans une affaire pareille : «On peut vous citer devant les commissions de disciplines de vos entités respectives et les sanctions sont les suivantes : la rétrogression, la suspension, le blâme, l’avertissement. Et ce sont des décisions qui vous suivront dans toute votre carrière, est en outre, vous encourrez les responsabilités pénales et civiles.»

Il a lancé un appel enfin : « Je vous invite à respecter les procédures, parce que des fois on ne peut même pas faire la différence si l’OPJ est en train de faire des enquêtes préliminaires, des enquêtes de flagrance ou des enquêtes de commission rogatoire.»

Dans les jours à venir le procureur général près la Cour d’Appel de Kankan se rendra dans les régions de Faranah et Nzérékoré, pour sensibiliser les officiers au respect strict des lois vis-à-vis des citoyens.

Facely Sanoh, correspondant de Guinée360.com