A Kindia, la ministre de l’Enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation a bouclé sa tournée dénommée ‘’Campus Tour’’, en compagnie de sa délégation dans cette ville de la Basse-Guinée. A l’instar des autres villes sillonnées, Dre Diaka Sidibé a entamé l’étape de cette zone par une visite de courtoisie chez les sages avant d’effectuer une tournée au niveau des instituts.

Dans la ville des agrumes, Dre Diaka Sidibé et sa délégation ont visité à tour de rôle, l’Institut Supérieur de Formation à Distance (antenne de Kindia) ; le Site dédié à la construction de l’Université Régionale de Kindia ; l’Universite de Kindia (salles de classes, laboratoires et bâtiments en construction) ; l’Institut de Recherche en Biologie Appliquée (IRBAG) ; le Centre de Recherche et de Documentation Environnementale de la Basse Guinée (CREDEB) ; l’Institut de Technologie Alimentaire de Guinée (ITAG).

Pour la ministre, cette série de visites a été une occasion dans la mesure où un premier diagnostic a été établi, sur les maux dont souffrent les bénéficiaires des formations dans ces IES (Instituts de l’enseignement supérieur) et les CR (centres de recherches) visités.

« Des solutions y seront donc apportées dans les jours et semaines à venir (…) », a promis Dre Diaka Sidibé.