Dans le cadre de la mise en place d’un centre de leadership, le Club Raby et les enfants a organisé ce samedi 5 février 2022 à Conakry, une journée caritative. La rencontre a connu la présence des cadres du pays et les parents des enfants. Le club a mis l’occasion à profit pour demander de l’aide afin de pouvoir développer chez les enfants leurs potentiels.

Ce sont généralement des enfants dont l’âge varie entre 10 à 18 ans qui composent le club Raby et les enfants. Depuis maintenant 3 ans, le club travaille à développer le potentiel des enfants guinéens.

Rabiatou DIALLO, fondatrice dudit club, a fait savoir que cette journée s’inscrit dans le cadre de la mise en place de leur centre de leadership appelé « Raby et les enfants », qu’ils ont commencé il y a un an: « Nous avons collecté des livres, des meubles et nous avons eu un local, mais on n’a pas les moyens de payer la suite. Puisque nous avons des activités qui peuvent aider les enfants à mettre en avant leurs potentiels. On s’est dit qu’il est temps qu’on puisse demander de l’aide à nos parents, nos amis, aux partenaires au développement.»

Le club Raby est les enfants essaie de renforcer les capacités de leadership des enfants parce que, estime Rabiatou DIALLO, «ils ont un rôle important à jouer pour le développement de notre pays et tout doit se faire maintenant. Les enfants étant l’avenir, c’est maintenant qu’il faut les doter de toutes les capacités leur permettant de s’épanouir et surtout d’assurer une bonne relève.»

Devant un public composé des hautes personnalités du pays, des étrangers et de leurs parents, ces enfants ont montré ce que le club leur a appris, à travers des sketchs, et la projection d’une émission télévisée animée par une des filles membres dudit club, sans être paniquée.

Impressionné par le talent des enfants, qui sont animés par l’envie de briser les barrières à leur épanouissement, le Directeur général de l’édition L’Harmattan Guinée, Sansy Kaba Diakité, a promis d’offrir une somme de «5 millions de francs guinéens» au club Raby et les enfants, en guise de soutien.

«J’ai été très marqué par la qualité des prestations de ce enfants. Je pense que la Guinée a de l’avenir, lorsqu’on sort des trous, des difficultés de Conakry, on vient voir un tel événement, on est rassuré. Ça veut dire que c’est l’éducation qui peut sauver notre pays. Donnons les moyens à l’éducation pour que la Guinée puisse changer. Ce club fait un travail remarquable. Nous leur avons offert des livres, nous allons aussi nous impliquer dans la création de leur nouveau espace pour leur donner les moyens nécessaires pour leur permettre de s’épanouir», a-t-il promis.

Représentant le ministère de la Promotion féminine et de l’enfance, responsable en charge de suivi, de formation et accord de coopération au niveau de la Direction nationale de l’enfance dudit ministère, Salya Traoré a aussi promis l’accompagnement du département: «Raby et son association vont bénéficier de notre accompagnement comme d’habitude et cela va nous amener d’ouvrir peut-être certains créneaux pour elle afin qu’elle puisse stocker plus d’enfants afin de renforcer leur leadership et devenir nos représentants de demain.»