Le président du Conseil national de la Transition, Dr Dansa Kourouma a livré ses sentiments à la presse après son installation dans ses nouvelles fonctions le samedi 5 février 2022. Ensuite il a lancé un appel de cohésion et de solidarité à son équipe, au peuple de Guinée et à la communauté internationale.

Tout d’abord, le président du CNT dit avoir un sentiment de bonheur et de fierté mais aussi de responsabilité. En homme averti, Dansa Kourouma déclare : « Quand je pense au point où nous prenons la destinée de notre pays, je pense que nous devons travailler nuit et jour pour mériter la confiance à la fois du peuple de Guinée et du président de la Transition qui a risqué sa vie pour mettre fin à un processus de descente aux enfers de notre pays. »

Il promet pour cela, de travailler nuit et jour dans la transparence et de façon impartiale et dans une neutralité politique absolue pour doter la Guinée d’une Constitution qui sera adoptée par le peuple de Guinée. Il espère que la Constitution servira de base pour la mise en place des institutions démocratiques fortes et solides qui puissent résister aux temps et à la tentation des hommes.

Il dit ensuite, espérer pouvoir compter sur l’accompagnement de la communauté internationale, la CEDEAO, l’UA et toutes les organisations sous-régionales mais aussi surtout sur le soutien du peuple de Guinée: « Je lance un appel à tous les acteurs de la vie socio-politique et économique de la Guinée de se donner les mains pour que cette fois-ci soit la dernière transition dans notre pays et pour qu’on puisse bâtir sur un socle solide des institutions démocratiques qui puissent résister à tout. Une fois encore cela ne peut pas se faire sans une mobilisation des citoyens. Ça peut pas se faire dans la haine, dans la détestation de l’autre. Ça ne peut se faire que dans une union sacrée pour mettre l’intérêt de la Guinée au-dessus de tous les autres. »

Dansa Kourouma prévient aussi qu’il n’est pas là pour se faire plaire. Il compte faire, selon lui, un travail acharné avec son équipe, au cours duquel, ils ne se plieront que devant Dieu et devant la loi: « Aucune autre menace, aucune autre intimidation ne nous empêchera de piloter notre action en tenant compte de l’intérêt légitime du peuple de Guinée. Les réformes sont douloureuse, les réformes font mal, les réformes peuvent faire tomber des intérêts qui sont établis, les réformes peuvent frustrer donc soyons tous main dans la main pour que cette fois ci, soit le bon moment de l’histoire. Et à la fin pour que nous soyons fier d’appartenir à ce Conseil national de la Transition parce qu’il a posé des actes que nulle autre institution n’a pu poser. »

Il a remercié également le président de la transition et le CNRD pour la confiance portée sur sa personne pour diriger cette institution. Il félicite et se dit admiratif des éléments des forces de défense et de sécurité qui, au prix de leur vie ont arrêté la déliquescence (dépravation) de l’État.

Enfin il lance un appel de solidarité pour mener à bien sa mission: « Une fois encore seule on ne peut rien. Je compte en toute humilité sur la compréhension, l’accompagnement et le soutien de tout le peuple de Guinée dans sa diversité, dans ses composantes. »