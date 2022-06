Une marche funèbre a été annoncée samedi, par le FNDC, qui devait aboutir à l’enterrement du jeune élève Thierno Mamadou Diallo, tué lors de la manifestation contre la hausse du prix de carburant. Suite cet appel lancé à l’endroit des citoyens, le procureur général près la Cour d’appel de Conakry a averti que les auteurs de’’ trouble à l’ordre public seront poursuivis et arrêtés’’.

Quelques heures après la sortie médiatique d’Alphonse Charles Wright, le Front national pour la défense de la Constitution a annoncé le report de son programme préalablement établi :

«Le FNDC, fidèle à ses principes et valeurs, se félicite de l’engagement pris par le procureur général, sous la contrainte et la pression de l’opinion, de communiquer sur le rapport d’autopsie concernant le regretté Thierno Mamadou Diallo, ce lundi 06 juin 2022, et d’identifier le coupable du meurtre. Le FNDC tient à informer les citoyens épris de paix et de justice que la cérémonie funèbre, initialement prévue ce lundi à Conakry en accord avec la famille de la victime, est reportée à une date ultérieure. Le FNDC regrette, la non mise à disposition de la dépouille de Thierno Mamadou Diallo par le parquet général demain lundi. Une information annoncée à la famille de la victime aux dernières nouvelles», a justifié la coordination du Front, par le biais d’un communiqué.

Le FNDC a appelé aussi «le peuple de Guinée à rester mobilisé, à continuer l’indignation et à maintenir la pression sur les autorités pour que plus jamais un citoyen ne soit tué en toute impunité en marge des manifestations sociopolitiques en Guinée.»