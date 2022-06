“L’information et la communication, des facteurs déterminants de la transition”, c’est le thème d’une conférence-débat animée samedi 4 juin 2022, à l’Institut supérieur de l’information et de la communication (ISIC) de Kountia. Organisée par les étudiants de la licence 3 communication, l’objectif vise à sensibiliser les jeunes sur la place qu’occupe la communication en cette période de transition.

Boubacar Azoca Bah, directeur national de la communication et des relations avec les médias privés au ministère de l’information et de la communication, a participé à cette rencontre. A cet effet, il a expliqué les différentes stratégies de communication adoptées par le gouvernement dans cette période que le pays est en train de passer.

«Comme tout autre gouvernement, nous utilisons les canaux de communication habituels dont les médias publics mais aussi les médias privés pour communiquer et sensibiliser les populations sur tout ce qui est en train d’être fait, pour qu’on puisse aboutir à une transition apaisée, qui puisse aider la Guinée à obtenir des institutions légitimes et légales pendant ces 36 mois. Au delà de ça, j’ai leur ai expliqué aussi ce qui a été fait en matière de communication et d’information depuis que le CNRD a pris le pouvoir en partant de la déclaration de prise de pouvoir, à la charte de la transition, de la mise en place d’un conseil national de la transition. Il y a énormément de communication que fait le gouvernement», a-t-il laissé entendre.

En sa qualité d’acteur de la société civile, Ibrahima Kalil Diané, cet autre conférencier suppose que la transition est une période de crise, «donc faire passer de telle information est capitale dans la construction de l’opinion publique plus responsable et plus sereine à conduire à bon échéance, cette transition.

«Pour l’instant, c’est difficile d’évaluer la stratégie de communication du gouvernement parce-qu’ils sont dans la gestion d’une crise. Ils doivent opter pour cibler une stratégie de communication permettant d’éviter des dérapages parce qu’ils sont sous pression et c’est important d’intégrer cela. C’est une très belle initiative, de ces étudiants. Non seulement, ils ont tenu compte des facteurs sociaux culturels du pays en invitant même des religieux à y prendre part…», a-t-il a expliqué.

Diaka Kaba étudiante en licence 3 communication, coordinatrice de l’organisation a rappelé de nouveau que l’objectif de cette conférence était de matérialiser le cours de communication événementielle dispensés Dr Bangaly Camara.

«Nous sommes dans une période très cruciale, donc c’était de notre devoir de sensibiliser les jeunes étudiants sur quels comportements adoptés en cette période, raison pour laquelle nous avons fait intervenir ces acteurs majeurs afin de sensibiliser les étudiants de l’ISIC et les jeunes en général.»