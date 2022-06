Malgré un match consistant, le Syli National s’incline en toute fin de match face aux pharaons d’Egypte et commence sa campagne éliminatoire pour la prochaine CAN par une défaite.

Pour sa première apparition au compte des éliminatoires de la CAN 2023, le Syli National a subie sa toute première défaite au Caire, face au finaliste de la dernière CAN grâce à un but de Mostafa Mohamed en fin de match (87’).

Une défaite qui place la Guinée à la dernière place du classement du groupe D, puisque le Malawi a battu un peu plus tôt, l’Ethiopie sur le score de deux buts à un (2-1) à Lilongwe grâce à un doublé du tonitruant Gabadinho Mhango.

Prochaine sortie du Syli, ce 9 juin à Conakry contre le Malawi.