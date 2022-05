Les installations de la Société des Eaux de Guinée à Forécariah ont été vandalisées dans la nuit du mercredi à jeudi, par des inconnus. Cette situation a porté un coup dur à la reprise de la production et remet en cause la question liée à la sécurité des sites d’exploitation et champ de captage, selon les responsables locaux de la SEG.

Une équipe de la Direction s’est rendue dans la localité pour rencontrer les autorités afin de situer les responsabilités. Après des échanges entre les parties concernées, les autorités compétentes ont ouvert une enquête et promis de prendre toutes les mesures idoines pour ne plus que de telles pratiques se reproduisent.

La SEG quant à elle, travaille d’arrache-pied depuis une semaine pour réhabiliter les pompes défectueuses pour la reprise effective de la production d’eau, à en croire la source.