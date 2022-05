Le décret annonçant le limogeage de l’ancien directeur de la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNPS), a été lu à la télévision nationale ce jeudi 5 mai 2022.

En plus d’être limogé, Dr Fodé Cissé devra faire face à la justice, pour des faits présumés de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture, à la Cour de répressions des infractions économiques et financières (CRIEF).