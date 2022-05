Le secrétaire général des Nations-Unies s’est exprimé sur la transition en cours en Guinée au Mali et au Burkina Faso, ce jeudi 5 mai. En tourné en Afrique de l’Ouest, António Guterres a invité les trois pays qui ont connu les coups d’État en 2021, de rétablir l’ordre constitutionnel dans les plus brefs délais.

Si au Mali les militaires veulent rester au pouvoir encore pour deux ans, au Burkina Faso et en Guinée c’est le contraire qui se produit. Le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba et colonel Mamady Doumbouya veulent faire trois années de transition. Invité par nos confrères de la RFI sur cette actualité, le patron de l’ONU a fait savoir que les situations de ces trois pays sont différentes.

Il rassure tout de même, ne pas en train de prêcher dans le désert:

«Non, je crois que les situations sont différentes. La Guinée, c’est peut-être la situation où le dialogue est plus difficile. En ce qui concerne le Mali, c’est vrai qu’il y a encore une proposition de deux ans, et c’est vrai qu’ils ont commencé par cinq et que le dialogue continue. Alors espérons que ce soit possible de trouver une solution. Et au Burkina je crois que le caractère du coup d’État a été différent. Au Burkina il y a une situation d’extrême fragilité. Et le dialogue continue. Je m’attends que ce soit possible d’avoir une solution au Burkina qui soit acceptable en matière de délai de la transition», a souligné António Guterres, Secrétaire général des Nations Unies.