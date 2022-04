Selon le chargé de la communication du ministère de l’Enseignement pré-universitaire, le report des congés de pâques qui devraient commencer ce lundi 4 mars, s’explique premièrement par le décalage de la fête de Pâques. Deuxièmement, c’est pour éviter que deux têtes n’interviennent dans les écoles à cause de cette fête, ce qui risquerait d’impacter négativement le programme.

« Une fois que la fête de pâques interviendra entre le 15 et le 16, nous serons obligés de fermer les portes. Et l’expérience a prouvé qu’une fois le lundi est chômé dans le cadre des congés en Guinée en général et à Conakry particulièrement toute la semaine est perturbée parce que les élèves attendent la semaine qui suit pour repartir dans les écoles. Ce qui pourrait nous conduire à une perte des jours alors que cela n’est profitable ni pour les élèves ni pour les enseignants qui ont besoin de finir leurs programmes, ni nous-mêmes en tenant compte du calendrier que nous avons fixé », explique Mamadi Sidiki Camara, joint au téléphone par notre rédaction.

Le chargé de la communication du département rassure les élèves et tous les acteurs qui interviennent dans le secteur qu’ils auront les congés: « Le report c’est juste un petit réaménagement qui n’aura pas de préjudice. Ils auront leurs congés tels que prévus. Ce n’est qu’un décalage, ils auront le même nombre des jours, mais c’est fait de sorte qu’après les congés qu’aucune autre occasion ne se présente qui va conduire à fermer les écoles ».

L’autre chose qui puisse expliquer ce report, poursuit le cadre du MEPU-A, c’est aussi pour éviter tous les risques liés à l’achèvement du programme de l’année scolaire.