Tenir une conversation est tout un art et le faire avec quelqu’un que vous désirez ne semble pas faciliter les choses. Il a de fortes chances que la personne en face de vous ait la même crainte que la conversation se solde par de longs silences ou un interrogatoire de police. Que ce soit le premier rendez-vous amoureux ou les rencontres suivantes, ces quelques conseils vous permettront de trouver des sujets de conversation qui feront de votre soirée en amoureux, une réussite.

Films, séries, livres et musique

Aborder une conversation sur les films, séries et musiques est une excellente façon d’aborder une conversation. Il vous suffit de lancer de façon courtoise une question du genre « Alors que préfères-tu entre les films et les séries ? » ou encore « Quel est ton roman ou ton film préféré ? » Inutile de parler longuement d’un film que vous avez aimé en voulant à tout prix raconter le film dans son intégralité. Profitez juste de cette occasion pour glisser de façon subtile une autre invitation pour aller au cinéma ou à une dédicace d’un nouveau livre.

Le voyage

La conversation sur les voyages constitue le top des meilleurs sujets de conversation à entamer lors d’un rendez-vous amoureux. Tout simplement parce que beaucoup aimeraient échapper au cycle infernal du quotidien qu’est le métro-boulot-dodo. Discutez sur les voyages que chacun de vous a déjà effectués et ceux que vous rêvez de faire à l’avenir. Il est clair qu’avec ce sujet de conversation, vous saurez intéresser la personne en face de vous et qui le sait, peut-être que vous passerez une soirée torride.

Parler de soi

Pour réussir à charmer votre partenaire, parlez de vous, de vos expériences peut être une excellente idée. Ajoutez quelques anecdotes, mais en contrepartie posez des questions et écoutez l’autre avec attention. Un rendez-vous amoureux permet avant tout d’établir un lien, de trouver des affinités et d’en apprendre plus sur l’autre. Alors pour qu’il soit une réussite, ne dominez pas la conversation en parlant constamment de vous ou en coupant la parole à votre interlocuteur. De plus, ne soyez pas non plus quelqu’un de passif et n’oubliez pas de laisser une part de mystère sur votre personne afin de donner envie à l’autre personne d’en savoir plus. Vous pouvez parler de votre expérience sur femmes en webcams si vous en avez connu.

La famille et les amis

Discutez sur la famille et les amis permettent d’en apprendre un peu plus sur l’entourage et les relations de votre interlocuteur. Évitez tout de même de déverser tous vos déboires familiaux ainsi que vos difficultés pour passer une victime de la vie.

Le travail et les études

Commencez par demander comment s’est passée la journée ou la semaine à votre partenaire. C’est une façon beaucoup plus agréable de parler du boulot ou des études, de découvrir l’activité de votre interlocuteur. Vous pouvez également parler de vos projets d’avenir respectifs plutôt que de balancer des phrases du genre « Alors qu’est-ce que tu fais dans la vie ? »

Les sujets à éviter

Les sujets controversés qui peuvent vite fâcher comme la religion, la politique et l’actualité sont à éviter le plus possible lors d’un premier rendez-vous amoureux. Si au bout du second rendez-vous, vous tenez à en parler, veillez à ne pas employer des mots qui pourraient blesser votre interlocuteur. Vous avez le droit d’avoir des divergences, mais dialoguez dans le calme et le respect aide toujours à trouver des compromis.