En vue de connaitre exactement les conditions dans lesquelles les journalistes guinéens travaillent, l’association PRESSE SOLIDAIRE a lancé, depuis le 31 mars 2022, une enquête en ligne. C’est un questionnaire que les journalistes sont invités de compléter.

L’objectif de cette enquête, c’est de connaitre à peu près comment les journalistes sont traités du point de vue salaire, équipements, assistance sociale, mais aussi connaitre les difficultés qu’ils ont dans l’accès aux sources d’informations ou encore les violences physiques ou sexuelles dont ils pourraient être victimes.

L’association précise que tout est anonyme.

«C’est une enquête dont les réponses au questionnaire sont anonymes. Même PRESSE SOLIDAIRE ne peut pas savoir qui a donné telle ou telle réponse. Il n’y a aucune partie où on demande aux gens de fournir des informations pouvant les identifier ou identifier leurs médias. C’est d’ailleurs pour garder cet anonymat des répondants que nous avons choisi l’option en ligne. Cela évite tout contact physique avec les répondants. Imaginez si on avait imprimé des papiers qu’on envoie dans les rédactions pour remplir, après quand on vient récupérer les réponses, on saura que telle réponse est venue de tel média. Donc l’option en ligne rassure l’anonymat », a expliqué Abdoul Malick Diallo, Coordinateur général de PRESSE SOLIDAIRE.