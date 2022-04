Convoqué à plusieurs reprises devant la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale depuis le 5 avril 2022, le tout nouveau le président du Conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-ciel a invité ses partisans à privilégier toute démarche pacifique.

A son arrivée aux environs de 11h du matin à cette direction d’investigation, l’ex Premier ministre a bénéficié d’un standing d’ovation d’une forte mobilisation de militants du navire jaune acquis à sa cause, scandant ‘’Prési, mains propres’’, ou encore ‘’blanc comme neige’’. Face à cette situation, le natif de Forecariah marque sa reconnaissance en vers les militants de l’ex parti au pouvoir: «Responsables, militantes, militants et sympathisants de notre grand Parti le RPG ARC-EN-CIEL, votre mobilisation auprès de mes collaborateurs, ma famille et moi depuis hier suite à une série de convocations, témoigne de votre attachement aux valeurs comme la justice et la solidarité» a-t-il lancé.

L’ancien patron de GPT (Guinée pour Tous) n’a pas manqué de rappeler aux militants le slogan de leur mentor le Pr Alpha Condé . « Tout en vous réitérant ma reconnaissance, je vous invite à privilégier toute démarche pacifique comme nous l’enseigne notre Guide et Champion Professeur Alpha CONDÉ et cela en toute circonstance. Ensemble, la Guinée d’abord », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Pour rappel, Dr Kassory Fofana, Oyé Guilavogui, Mamadi Camara, Bouréma Condé, Damantang Albert, Mohamed Diané, Zakaria Koulibaly, tous sont poursuivis pour des faits de « détournement de dénier public, blanchiment d’argent, enrichissement illicite ou encore corruption ». Et ils seront à nouveau auditionnés ce mercredi 6 avril 2022, dans les locaux de la Direction centrale des Investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale.