La décision est intervenue dans la soirée de ce lundi, 4 avril 2022. Le gouvernement de la transition a restitué à l’opérateur économique Elhadj Ousmane Bah communément appelé «Sans loi», deux domaines qui lui avaient été retirés par le régime d’Alpha Condé.

Au lendemain de cette décision, notre rédaction a donné la parole au principal concerné, Elhadj Ousmane Bah exprime sa satisfaction, remercie le président de la transition.

L’opérateur économique affirme qu’il a perdu ses biens à cause de son opposition au projet de troisième mandat d’Alpha Condé. Il estime que ceci est le rétablissement de la vérité à l’endroit d’un citoyen qui était victime d’injustice.

«Effectivement c’est hier que le Ministre Ousmane Gaoual Diallo m’a appelé, avec le Ministre Secrétaire général à la présidence et le Conseiller du patrimoine bâti qui m’ont dit que le président a ordonné à ce qu’on me restitue les deux domaines qui se trouvent du côté de Matam. Je suis allé avec eux au niveau de ces deux lieux, ils nous ont donné et il nous fait savoir qu’ils n’ont plus le droit de s’approprier de ces lieux c’est nous qui en avons le droit. Ils ont expliqué que c’était pour nous hier et c’est pour nous aujourd’hui jusqu’à la fin du monde. Nous leur avons exprimé notre satisfaction, parce que si un gouvernement retire quelque chose d’un citoyen par la force, parce qu’Alpha Condé m’avait retiré mes biens pour des raisons purement politiques, à cause de notre opposition au troisième mandat. Si les nouvelles autorités décident de nous restituer ce qui nous appartient, nous ne pouvons que les remercier et leur exprimer notre satisfaction», a confié Elhadj Ousmane Bah «Sans loi» au bout du fil.