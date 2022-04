Suspendu de ses fonctions il y a juste une semaine pour «faute disciplinaire» par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, le procureur général près la Cour d’Appel de Conakry a été rétabli de ses fonctions. Malgré le fait que le principal concerné et le chargé de la communication du ministère de la Justice n’ont pas confirmé cette information, le Barreau de Guinée lui rassure qu’Alphonse Wright a été rétabli de ses fonctions.

Joint au téléphone par notre rédaction dans la soirée du lundi pour savoir si cette information est confirmée, Charles Wright n’a pas voulu se prêter à cette question : «Je ne sais pas et je ne souhaite pas répondre à cette question».

Delà, nous avons également joint au téléphone, ce mardi 05 avril 2022, le chargé de communication du ministère de la Justice pour en savoir plus. Mais Lansana Traoré dit ne pas être informé: «Je ne saurais le confirmer, parce que je n’ai pas cette information. Je n’ai aucune communication liée par rapport ça. Je n’ai pas d’informations exactement liées à cela».

Au bout du fil, le Bâtonnier Me Djibril Kouyaté, a confirmé l’information et avant d’annoncer sa satisfaction par rapport à cette décision rétablissant le jeune procureur: «Il a été rétabli. Nous l’avons bien reçu. Puisque nous avions déjà demandé dans notre déclaration. Si cela a été fait on reçoit la décision avec beaucoup de plaisir et de fierté. Et cela veut dire que nous avons été entendus. Nous ne demandons plus rien, parce que nous sommes contre personne. Nous ne sommes pas contre Balla Samoura ni contre le ministre de la Justice. Nous avons obtenu satisfaction. Le reste ne nous intéresse pas».

Pour rappel, Alphonse Charles Wright était suspendu suite au bras de fer qui l’opposait au colonel Balla Samoura. Tous les deux avaient été suspendus le même jour par les chefs hiérarchiques.