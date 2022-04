Alors que Kassory Fofana et certains anciens ministres d’Alpha Condé sont en audition à la Direction centrale des investigations judiciaires de la Gendarmerie nationale, l’ancien vice gouverneur de la Banque centrale, inonde les réseaux par des messages de soutien à l’endroit de l’actuel numéro 1 de l’ex parti au pouvoir. Baidy Aribot a laissé entendre que ceux qui ont peur de la prison «ne sont pas des hommes».

«J’ai connu la prison pour atteinte à la sûreté de l’État. Quelques mois après j’ai été ministre de la République. Alpha Condé a connu la même prison et pour les mêmes motifs et quelques années après il a été président. Ousmane Gaoual était prisonnier et aujourd’hui ministre de la République. Dieu a son plan pour tout le monde . Si c’est le passage pour la réalisation du destin national pourquoi pas. Donc ceux qui ont peur de ça ne sont pas des hommes. La vérité finira toujours par Triompher sur l’arbitraire. On reste ensemble et on progresse. Allons seulement», a écrit l’ancien vice gouverneur de la BCRG.

Bien avant ce poste sur sa page Facebook, Baidy Aribot avait aussi mentionné «Tout obstacle renforce la détermination. Celui qui s’est fixé un but n’en change pas. Peut être que ça va commencer par ça.»

Hormis l’ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, Bourema Condé, Albert Damantang Camara, Zakaria Coulibaly, Mohamed Diané…,tous des anciens dignitaires du régime déchu, sont présentement en audition à la DCI-J.