Ansoumane Traoré dit Ansty Crazy sera sur scène dimanche 6 mars 2022, au stade Général Lansana Conté de Nongo. Il s’agit de livrer son deuxième album dénommé ‘’Surnaturel’’.

Ce nouvel album est composé de 20 titres, dont 15 titres officiels et 5 titres bonus. Il contient également des featurings comme ceux avec Inos B du Congo, Salatia du Cameroun, Singleton et Ibro Gnamet de Guinée.

« C’est un long chemin. On a beaucoup travaillé pour être là, il faut le reconnaitre. Parce qu’on ne peut pas sauter Dance no limit pour venir directement sur Surnaturel… », a rappelé l’artiste, au cours d’une conférence de presse vendredi 4 mars.

Ansty Crazy sera accompagné sur scène par des artistes en herbe comme les artistes vedettes, selon ses termes. « Après deux, trois ou quatre heures, Ansty Crazy monte sur scène, fait son spectacle, je descends parce que le lendemain, les enfants doivent aller à l’école, donc on fait rapidement (…), a-t-il indiqué.

Cette dédicace était prévue sur l’esplanade du palais du peuple, mais elle a été délocalisée pour être faite au stade Général Lansana Conté de Nongo, à cause de la foire organisée à la même date, au niveau de cet endroit, a-t-on appris sur place.

Les attentes de l’artiste de ses fans

« On attend d’eux, que tout le monde vienne. Moi, moralement je suis vraiment prêt. Je sais que le public viendra parce que le public guinéen, quand tu lui fais appel, il vient », a lancé Ansoumane Traoré. Dans la même lancée, l’équipe d’organisation de l’événement a rassuré que toutes les dispositions sécuritaires et sanitaires sont prises, pour qu’il se déroule bien.

Le premier album de l’artiste Ansty Crazy ‘’Dance not limit’’ a été présenté au public mélomane guinéen le 22 janvier 2017, suivis des singles.