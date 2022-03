Le parti de l’espoir pour le développement national a tenu sont habituelle assemblée générale ce samedi 5 mars 2022. A l’entame une minute de silence a été observée en la mémoire des victimes de l’éboulement à Kounsitel dans la préfecture de Gaoual. Le président dudit parti a également mis l’accent sur la célébration de la fête des femmes qui pointe à l’horizon. Lansana Kouyate a profité de cette occasion pour magnifier la femme.

« Tout ce que la femme a eu dans ce monde c’est par conquête. Quand les femmes ont porté pour la première fois des pantalons, des bikinis elles ont été traitées de tous les noms mais elles ont continué. C’est pour vous dire que les femmes résistent. Elles ont créé le meilleur dans ce monde. Je dis au femmes ne vous contentez pas de ce que vous aujourd’hui. Vous pouvez avoir beaucoup plus parce que tous ce que vous avez, vous l’avez fait par conquête. Quand on veut aller loin il faut avoir la volonté d’acquérir, de gérer et de mieux gérer, cela est possible pour notre pays. Je souhaite que vous les femmes, vous sachiez ce que vous représentez. À vous mes sœurs, mères, grand-mères, enfants, je vous dis bonne fête » a-t-il laissé entendre.

Parlant de la physionomie du PEDN à Conakry, Lansana Kouyate se dit insatisfait de cette physionomie. Il lance donc un appel aux cinq communes de la capitale à redoubler d’effort afin d’atteindre l’objectif fixé.

« Je lance un appel à vous militants et sympathisants des cinq communes de la capitale de faire un examen de conscience pour savoir si nous voulons continuer à aller là où on veut aller. Mon appui c’est vous, mon espoir c’est vous, donc nous ne devons pas nous cacher la vérité. Donc j’ai espoir que dans les semaines qui viennent ce vide sera comblé » a-t-il renchéri.

Le leader du PEDN est aussi revenu sur la récupération des domaines de l’état. Lansana Kouyate estime qu’il faut laisser la justice faire son travail, « nous avons demandé une seule chose au CNRD vous êtes né sous le label et le respect de la loi alors il faut respecter la loi et puis le reste la justice va guider tous. L’erreur ce n’est pas de ce tromper, l’erreur serait de continuer de se tromper il vont corriger nous leurs devons ce salut. Tous ceux qui ont été déguerpis feront face à la justice s’ils portent plainte et la justice le jugera. C’est un monde civilisé qu’on veut et cela n’est possible qu’avec la justice. Et ce que le CNRD est entrain de faire quelque soit ce qu’on en pense aujourd’hui. J’ai été en contact avec certain déguerpis, ils sont sereins , ils ont appelés à la paix et je crois qu’on doit les suivre en acceptant que la justice soit dite. Et quand elle parle alors on s’incline » a conclu Lansana Kouyate.

A noter que le parti de l’espoir pour le développement national a connu 14 nouvelles adhésions des personnes venues des quatre coins de la capitale guinéenne.