Selon un document confidentiel, la durée de la transition en cours en République de Guinée, serait de 4 ans. Le front national pour la défense de la constitution (FNDC) a dans une sortie médiatique récente, confirmé l’authenticité dudit document. Il a promis de s’opposer à toute idée d’une transition longue. Réagissant à cette position du front, Dr Ousmane Kaba a demandé à ses anciens collègues de changer de dénomination.

«J’ai été un membre très actif du FNDC pendant la lutte contre le troisième mandat, et d’ailleurs de passage je vais conseiller à mes anciens collègues de changer de nom. Parce que, le front national pour la décence de la constitution c’est déjà du passé mais, il faudrait l’appeler le front national de lutte pour la démocratie», a laissé ce samedi matin chez nos confrères de FIM FM.

À la question de savoir si toutefois il serait prêt à participer à des éventuelles manifestations de rue comme par le passé, Dr Ousmane Kaba s’interroge sur le motif qui pourrait le pousser à le faire car, dit-il :« je trouve que la transition a très bien travaillé jusqu’à présent. Moi je ne suis pas dans l’émotionnel, je suis dans l’objectivité. On avait trois objectifs pour la transition, il y a la restauration de la liberté qui s’est très bien passée avec le CNRD, la lutte contre la corruption s’est aussi très bien enclenchée, et le retour à l’ordre constitutionnel est en voie, même si ce dernier a des problèmes notamment la non publication du chronogramme, je ne suis pas de ceux qui vont descendre dans la rue parce que je trouve que le bilan est hautement positif. Les gens oublient simplement d’où nous venons.»