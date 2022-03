L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu son assemblée générale hebdomadaire à son siège à la Minière ce samedi 5 mars 2022. Le président du parti, Mamadou Cellou Dalein a mis l’occasion à profit pour remercier ces militants et sympathisants pour leur soutien face à ce qu’il a appelé « entreprise de spoliation et d’humiliation » orchestré contre lui.

Tout d’abord Cellou Dalein Diallo indique que les opérations dites de récupération des domaines de l’État étaient destinées à salir son image. Mais selon lui, cette entreprise d’humiliation a échoué grâce à leur communication.

Pour lui, c’est le Patrimoine bâti public qui a encaissé son chèque, l’a fait une quittance libératoire puis adressé la même quittance à la conservation foncière pour qu’elle établisse un titre foncier en son nom et l’a écrit pour lui dire de quitter son domicile.

Cellou Dalein Diallo soutien que l’objet était de l’humilier mais tout le monde a compris cela. « Je suis consultant pour plusieurs organisations internationales. Je suis invité à toutes les conférences. Je suis le premier vice-président de l’international libéral. Lorsqu’on salit ton image… ces gens me font confiance. Lorsqu’on affirme dans la presse que je me suis emparé d’un bien de l’État dans des conditions irrégulières, vous voyez le préjudice que cela va me causer », a regretté le leader de l’UFDG.