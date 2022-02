Des acteurs sociaux et politiques ont pris part à la cérémonie inaugurale du Conseil national de la Transition (CNT), ce samedi 5 février 2022, au Palais du peuple. Après la cérémonie d’installation de cette institution qui fait office d’Assemblée nationale, ces participants et membres ont exprimé leurs attentes.

Les membres de cette institution se sont montrés conscients sur le fait que chacun d’eux devrait apporter sa contribution pour la réussite de cette mission, ceci en fédérant leurs énergies.

« Le rôle du CNT dans cette transition est très grand. Nous mesurons la portée et nous allons travailler afin que les attentes soient plus ou moins comprises», a rassuré Mamadi Kaba, membre.

Dans son discours de circonstance, Dansa Kourouma a instruit quelques qualités que ses collègues devraient avoir comme l’esprit de collaboration : « Il a pris des engagements. Il a demandé à tous les conseillers de se retrouver dans la cohésion. Il veut travailler sans relâche et il a aussi fait une critique assez pertinente de ces dix années de gouvernance du régime précédent. A partir du moment où on fait cette critique à ce régime, eh bien, il faut tenir compte des leçons du passé, pour ne pas que cela se reproduise, pour qu’on puisse dire, plus jamais ça », a exprimé Sorel Kéita, un des conseillers du président du CNT.

La mise en place du CNT permettra à la population guinéenne de savoir quelle sera la durée de cette transition. « Cela va découler des travaux de sessions (…) », a affirmé Mory Kaba, acteur politique.

Cependant, Dansa Kourouma semble tenir un discours porteur d’espoir, sous les yeux de Faya Lansana Millimouno : « C’est rassurant, parce qu’il a rappelé ce qui nous a amené à cette période transitoire. L’échec de la gouvernance des élus, ceux à qui, à un moment donné, la confiance du peuple a été confiée. Et, il a promis que l’intérêt supérieur de la nation serait privilégié par les 81 personnes qu’ils sont là désormais. Cela nous rassure que nous serons avec eux, nous les accompagnerons dans l’accomplissement de cette mission.»