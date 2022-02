Les 81 membres du Conseil national de la Transition (CNT) nommés le 23 janvier dernier par le chef de l’Éta prennent fonctions ce samedi 05 février 2022 dans la salle du 02 octobre du palais du peuple. Ce CNT qui fait office de parlement aura la lourde tâche de légiférer et de proposer une nouvelle Constitution qui sera adoptée par référendum.

Me Mohamed Traoré, un des membres du CNT rassure que tous les conseillers ont une responsabilité individuelle, puisqu’il est persuadé que ces parlementaires sont attendus au tournant: « En ce qui concerne notre installation, je pense qu’on est dans le processus après la nomination et l’engagement. Chacun des membres du CNT a prêté serment devant le Président de la Transition et l’étape suivante devait être donc l’installation de cet organe collégial. Etc’est t ce qui va se passer aujourd’hui. Tous les membres du CNT ont une responsabilité collective en vers la Nation. Mais le plus important c’est que chaque membre de ce CNT à son niveau a également des responsabilités individuelles. Je pense que chacun a le devoir de mesurer l’importance de la portée de cette responsabilité individuelle. Et nous avons pris devant le Président de la Transition un engagement solennel de n’agir que dans l’intérêt du pays. Surtout que la Charte de la Transition dit qu’aucun mandat impératif n’existe. Donc chaque membre du CNT agit en son âme et conscience, en ne défendant aucune structure théoriquement. Et je pense que si chacun d’entre nous prend la mesure de cette responsabilité, on pourrait faire le travail qui est attendu. Parce qu’il ne faut pas oublier qu’aujourd’hui quand vous discutez avec les citoyens, vous entendez dire que pratiquement l’essentiel du travail de la Transition repose sur le CNT. Il est donc un organe important. Conséquemment les membres du CNT sont attendus au tournant comme je l’ai dit. Il faudrait donc faire en sorte que, déjà beaucoup de citoyens le disent par le travail du CNT, que cette transition soit la dernière».

A la question de savoir si chaque conseiller a-t-il juré ou prêté serment sur le Livre Saint de sa croyance, Me Traoré répond: « Chacun d’entre nous a prêté serment sur le Livre de sa croyance. Donc moi en tant musulman, j’ai prêté serment sur le Coran…. Pour moi ce n’est pas la première fois que je suis membre du CNT. J’étais membre entre 2010 et 2013. Donc moi c’est un retour encore dans cette institution. On ne va pas dire prêter serment en tant que tel. Mais en tout cas chacun a prêté serment solennellement que d’agir dans l’intérêt de la Nation », rassure l’avocat dans l’émission » Mirador » ce samedi 05 février 2022.