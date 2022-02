L’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a tenu sa traditionnelle Assemblée générale ce samedi 5 février 2022 à son siège à la Minière dans la commune de Dixinn.

Plusieurs sujets d’actualités ont été abordés par le leader de cette formation politique devant ses militants et sympathisants fortement mobilisés pour la circonstance. Concernant la transition en cours, Cellou Dalein Diallo a insisté sur la nécessité pour le président Mamadi Doumbouya d’être vigilant. Et cette vigilance, rappelle l’ancien Premier ministre, passe forcément par réfléchir sur une démarche qui permettra à éviter les erreurs du passé.

« En 2010, la première erreur du passé a été de donner le pouvoir à quelqu’un qui n’a pas été élu. Alpha Condé n’a pas été élu en 2010 c’est pourquoi il a refusé de respecter les lois et les engagements. Il n’a pas voulu organiser les élections à bonne date car il savait qu’il n’était pas légitime. La deuxième erreur du passé est le manque de dialogue, vouloir s’enfermer quelque part et dire que tel est bon, tel mérite, tel ne mérite pas. Il faut donc que le Colonel Mamadi Doumbouya se rappelle de ces erreurs du passé pour les éviter », a lancé le leader de l’UFDG.

Le souhait de Cellou Dalein Diallo, c’est de voir le président du CNRD et son équipe rentrer dans l’histoire par la grande porte. Et pour y arriver, ils les invite à organiser des élections pour un retour rapide à l’ordre constitutionnel: « Je veux qu’il organise des élections libres et transparentes avec son équipe et qu’il rentre dans l’histoire et devenir le père de la démocratie. Je relance cet appel au Colonel Mamadi Doumbouya ».

Bien que pour le moment, la transition n’a pas enregistré des problèmes majeurs, le président de l’UFDG et de l’ANAD en appelle au dialogue en vue de prévenir des éventuelles incompréhensions: « Il faut qu’il accepte d’ouvrir un cadre de dialogue entre le CNRD, les politiques, la société civile et le CNT pour décider ensemble de la transition. Nous sommes dans une période d’exception, il n’y a pas de légitimité, il faut qu’on dialogue pour trouver un consensus, prévenir les conflits et préserver la paix ».

Cellou Dalein Diallo a saisi l’occasion pour demander aux militants, sympathisants et responsables de l’UFDG et de l’ANAD à beaucoup plus de mobilisation. « Soyons prêts pour la victoire(…) », a-t-il conclu.