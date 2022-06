Interdit lors des précédents examens nationaux en Guinée, le port du voile ou foulard a été autorisé dans les différents centres d’examen par le ministère de l’Enseignement pré-universitaire et de l’Alphabétisation (MEPU-A) à travers une note circulaire, à 72 heures du démarrage des opérations, au compte de la session 2022. Le chargé de communication du département a apporté ce samedi, plus de précisions sur ce sujet.

«Lorsqu’une décision fait l’objet de différentes interprétations, nous estimons qu’il est de notre devoir d’apporter des précisions. La note circulaire n’a eu pour objectif d’apporter des précisions pour que les uns et les autres comprennent réellement de quoi il s’agit, par rapport au port du voile. Donc nous estimons que désormais les candidats et candidates qui sont intéressés par le port du voile prendront toutes les dispositions pour être conformes aux textes et règlements généraux des examens», a souligné Mamadi Sidiki Camara.

Il précise que tous les candidats et les candidates doivent être en tenue réglementaire : «Nous avons dit dans la note circulaire que tout candidat sans exception aucune, doit être conforme dans la tenue scolaire réglementaire…Déjà nous avons parlé de voile et foulard, il faut donc que ces deux accoutrements permettent qu’on identifie la candidate. Et qu’en la regardant, le surveillant soit capable de comparer son visage à la carte scolaire.»

A en croire Mamadi Sidiki, toutes les dispositions sont prises pour la réussite de ces examens nationaux : «A date tout est en place pour le premier examen. Les feuilles, les PV d’appel, les cartes des candidats, brefs, tout ce qu’il faut mettre en place pour un démarrage des examens se trouve déjà sur place et sur l’ensemble du territoire national. Pour ce premier examen du CEE, certificat d’études élémentaire, nous avons cette année 265 569 candidats dont 120 195 filles. 1153 centres d’examen sur l’ensemble du territoire national. Pour le BEPC ,514 centres d’examen et également 171 935 candidats auront à compétir dont 74 627 filles. Et nous aurons cette année, pour le baccalauréat, 110 601 candidats parmi lesquels 40 579 filles. Cet effectif au BAC, sera évalué dans 66 centres», a expliqué monsieur Camara, au micro de la radio Fim.