Dans un document rendu public ce mercredi 4 mai 2022, le parquet général a instruit aux procureurs de la République, d’engager des poursuites judiciaires sans délai, contre l’ancien président Alpha Condé et 26 anciens dignitaires du régime déchu, pour les crimes de sang commis lors des manifestations politiques. Intervenant dans l’émission « On Refait le Monde », le responsable chargé des stratégies et planification du FNDC a exprimé la satisfaction du mouvement.

«En tout état de cause, au niveau de la coordination c’est une longue lutte qui vient de porter ses fruits. Nous ne pouvons que nous en réjouir et encourager le procureur général de la disponibilité entière et totale de la coordination du FNDC, des avocats et des victimes que nous allons d’ailleurs rencontrer dans les heures qui suivent, pour leur dire qu’une lueur d’espoir est permise, de rester mobiliser et de se mettre à la disposition des différents parquets de la juridiction de la cour d’appel de Conakry», a laissé entendre le responsable des stratégies et planification du front national pour la défense de la transition (FNDC).

Dans les jours qui suivent, Sékou Koundouno rassure que les avocats du front «vont porter plainte au niveau de la Cour d’appel de Kankan pour la Haute Guinée et la Guinée-Forestière.»

Par ailleurs, le frontiste indique que cette décision du parquet vient renforcer le combat que le FNDC mène en République de Guinée.

«Ça vient nous encourager dans la lutte que nous menons pour faire comprendre aux uns et autres que l’impunité ne sera de mise. Cela ne remet pas en cause notre position sur la durée de la transition.»