La journée mondiale de la liberté de presse a été célébrée en déféré ce mercredi 4 mai 2022, en Guinée. Les autorités de la transition ont profité de ce jour solennel, pour réitérer leur engagement en faveur d’une presse libre et indépendante dans le pays pour surveiller l’action publique.

Pour le chef du gouvernement, Mohamed Béavogui, l’engagement de son gouvernement vient d’être salué par le dernier rapport de Reporters Sans Frontière. Cette année, la Guinée a progressé de 25 places au classement annuel mondial en matière de liberté de la presse et le premier ministre indique que cela « est un acquis indéniable » qu’il compte « conforter davantage en améliorant les conditions de travail des médias ».

Il a invité cependant les patrons et organisations de presse à une réflexion pour une pratique décente du métier et à trouver des modèles économiques viables. «Ensemble avec les organisations et patrons de presse les pouvoirs publics devront conduire une réflexion destinée à favoriser la création d’un meilleur environnement pour une pratique décente du métier d’informer. Travaillons sur les modèles économiques et financiers viables qui permettent de faire vivre vos institutions.» Monsieur Béavogui a rassuré à ce propos que la ministre de l’information sera à l’écoute des médias.

Avec des encouragements, le PM souligne que le CNRD compte sur la presse pour dénoncer tous les manquements, dans l’éthique comme cela a toujours été, avant le 5 septembre 2021.

«Vous savez mieux que quiconque, l’état dans lequel se trouvait notre pays avant le 5 septembre 2021. Avec courage, professionnalisme et détermination, vous aviez dénoncé les nombreux « trains » qui n’arrivaient pas à l’heure. L’un des objectifs phares du CNRD est de refonder notre État. Cela passe par une presse citoyenne, professionnelle et responsable. Pour le bien de la nation, je vous dis ici, de la manière la plus solennelle que nous comptons sur vous pour parler aussi à des rares trains qui n’arrivent pas à l’heure actuellement. Je vous encourage à débusquer les bonnes informations aux bonnes sources, Traitez-les avec responsabilité dans le respect de l’éthique et de la déontologie avant toute publication», a-t-il exhorté aux professionnels des médias.

Cette année, la journée mondiale de la liberté de la presse a été célébrée sous le thème : ‘’Le journalisme sous l’emprise du numérique’’, pour parler des nombreux défis des journalistes face à l’évolution du numérique.