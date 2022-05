Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a fait le bilan des accidents enregistrés lors de la fête de l’Aid El Fitr à travers le pays. Au cours d’un point de presse organisé ce mercredi 4 mai 2022, le département dirigé par le général à la retraite Bachir Diallo a mentionné douze (12) cas d’accidents dont six (6) mortels.

12 cas d’accidents ont été enregistrés les 2 et 3 mai 2022 dont neuf (9) dans le grand Conakry et trois (3) à l’intérieur du pays, notamment à Mamou, Kankan et Nzérékoré.

«Le bilan donc se présente comme suit : six morts dont cinq (5) à Conakry et un (1) a Coyah. Sept (7) blessés graves dont quatre (4) à Conakry et trois (3) à l’intérieur du pays. Cinq (5) blessés légers dont trois (3) à Conakry et deux (2) à l’intérieur du pays. En fin trois (3) dégâts matériels importants à Conakry», martèle le communiqué.

Par ailleurs, cinq motos sont impliquées soit 42% du cas total enregistré, a précisé les responsables de la police nationale. Face à cette situation, le ministère de la Sécurité de la Protection Civile, à travers la direction générale de la police nationale dit avoir rappelé à tous les usagers, leur obligation absolue de veiller au code de la route.