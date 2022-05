lDes ennuis judiciaires se multiplient pour Alpha Condé et ses anciens ministres. Huit mois après sa destitution, l’ex-président et 26 autres de ses ministres sont poursuivis par le procureur général près de la Cour d’appel de Conakry.

Dans un document de 20 pages signé par le procureur, intitulé Instructions aux fins de poursuite judiciaire par voie de dénonciation contre les nommés, ces personnes sont poursuivies pour plusieurs faits. Il s’agit entre autres : d’atteintes volontaires à la vie humaine notamment le meurtre, assassinat et complicité de meurtre et d’assassinat;

Des atteintes involontaires à la vie et complicité d’atteinte involontaire à la vie et de complicité; Des atteintes à la personne constituées par les disparitions forcées, détention, enlèvement ou tout autre forme de privation de liberté et de complicité;

Des atteintes volontaires à l’intégrité physique ou psychique de la personne, la torture ou traitements cruels inhumains ou dégradants et de complicité ; Des coups, blessures et violence volontaire et de complicité ; Des atteintes involontaires à l’intégrité de la personne, menaces de mort et voie de fait et de complicité; Des agressions sexuelles et de l’attentat à la pudeur notamment le viol et la complicité ;

Ou encore, la mise en danger de la personne ou des risques causés à autrui et de complicité; Des atteintes aux libertés de la personne notamment l'enlèvement, la séquestration et la complicité ; Des atteintes à l'économie nationale et de complicité;

La mise en danger de la personne ou des risques causés à autrui et de complicité; Des atteintes aux libertés de la personne notamment l’enlèvement, la séquestration et la complicité ; Des atteintes à l’économie nationale et de complicité, entre autres.

Dans ce document ces faits sont prévus et punis par les articles 207, 208, 216, 225 et suivants ; 232 et suivants, 239, 250, 267 et suivants ; 303, 304 et suivants ; 483, 19, 20, 510 et suivants ; 514, 517, 585, 586, 297, 298, 299 et suivants du Code pénal et les articles 31 et suivants de la loi 037 relative à la Cyber-Sécurité et à la protection des données à caractère personnel en République de Guinée».

Nous vous proposons en outre, la liste des personnes

1- Monsieur Alpha CONDÉ, ancien Chef d’Etat de la République de Guinée

2- Monsieur Mohamed Lamine BANGOURA, ancien Président de la Cour Constitutionnelle;

3-Monsieur Mohamed DIANE, ancien Ministre de la défense nationale;

4- Monsieur Amadou Damaro CAMARA, ancien Président du groupe parlementaire à l’Assemblée Nationale

5- Monsieur Naby Youssouf Kiridy BANGOURA, ancien Ministre Secrétaire Général à la Présidence

6- Monsieur Claude Kory KONDIANO, ancien Président de l’Assemblée Nationale;

7- Monsieur Damantang Albert CAMARA, ancien Ministre de la Sécurité et de la protection civile;

8- Monsieur Ibrahima Khalil KABA, ancien Ministre des Affaires Étrangères et ancien Directeur de Cabinet à la Présidence de la République;

9- Monsieur Tibou CAMARA, ex-conseiller spécial du Président de la République

10-Monsieur Mouctar DIALLO, ancien Ministre de la Jeunesse

11-Bouréma CONDÉ, ancien Ministre de I’Administration du territoire

12-Monsieur Sanoussy Bantama sow, ancien Ministre des Sports et de la Culture;

13-Madame Zenab CAMARA, ancienne Cheffe de Cabinet du Ministère de l’Enseignement Supérieur;

14- Madame Domani DORÉ, ancienne députée à l’Assemblée Nationale

15-Monsieur Toumany SANGARE, ancien Directeur Général des Douanes

16 Monsieur Alhousseny Makanera KAKE, ancien Député à l’Assemblée Nationale;

17-Monsieur Souleymane Dounoh KEITA, ancien Député à I’Assemblée Nationale

18-Docteur Ibrahima Kassory FOFANA, ancien Premier Ministre, Chef du gouvernement

19- Général Ibrahima BALDÉ, ancien Haut Commandant de la Gendarmerie Nationale;

20-Général Ansoumane CAMARA alias Baffoé, ancien Directeur général de la Police

21-Aboubacar Fabou CAMARA, ancien Directeur Central de la Police Judiciaire

22-Mohamed Lamine SIMAKAN, ancien Commandant de la B.I.R (Brigade d’Intervention Rapide);

23-Monsieur Madifing DIANÉ, ancien Gouverneur de Labé;

24-Monsieur Aziz DIOP, ancien Préfet de Coyah;

25 Monsieur Souleymane TRAORE, ancien Directeur du Fond ancien directeur du fond d’entretien routier

26- Monsieur Alpha Ibrahima KEIRA, ancien Ministre de la Sécurité et de la protection civile;

27-Zénab Nabaya DRAME, ancienne Ministre de I ’Enseignement Technique et de la formation professionnelle.