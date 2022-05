L’Union européenne s’est à son tour exprimer sur le chronogramme de la transition proposé par le CNRD, estimé à 39 mois, pour la durée du processus. Dans une déclaration en date de ce mercredi, l’institution a dit prendre acte et y voit une première clarification depuis leur prise du pouvoir.

Joachim Baba Millimouno, ce membre de l’ANAD, a affirmé que cette déclaration ne signifie pas grand-chose dans l’évolution du processus de la transition :

«Nous attendons des actions, c’est la même réaction qu’a eu la classe politique guinéenne après cette annonce du CNRD. Je préfère commenter des actions plutôt que de simple déclaration parce que ses déclarations en général ne repose pas sur grand-chose.»

Pour lui, il n’y a pas d’attente particulière de la part de l’Union européenne mais il souhaite que le CNRD soit à l’écoute des politiques du pays.

«Nous n’avons pas d’attente particulière, tout ce que nous recherchons, c’est que les autorités de la transition acceptent d’écouter la classe politique et sociale, qu’il y est des concertations qui peuvent mener à des consensus quant à la conduite de la transition. Maintenant qui est ce qu’on attend de la communauté internationale ? On n’attend pas grand-chose, on n’attend rien. C’est au CNRD d’accepter l’implication de la communauté internationale en tant que facilitateur, nous ne demandons pas mieux que cela.»

Pour finir, Joachim Baba Millimouno a prévienu : « Si les autorités de la transition s’entêtent, elles s’exposeront toute seule à des sanctions et nous, on n’aura pas voulu ça.»