L’annonce des 39 mois pour la durée de la transition, faite par le président Mamadi Doumbouya a créé un débat qui s’intensifie au sein de la classe politique en Guinée. Cependant, ceux qui s’opposent à la proposition du CNRD, sont vus comme ces leaders politiques qui veulent ‘’déstabiliser le processus en cours.

L’ancien responsable de la communication de l’Alliance nationale pour l’alternance démocratique (ANAD), a accusé des leaders politiques guinéens, d’avoir un plan pour la déstabilisation de la transition comme ça a été le cas en 2009. Kéamou Bogola Haba a laissé entendre que ses pairs veulent coaliser comme ils l’ont fait lors de la transition dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara.

«Le 28 septembre rappelez-vous que c’est l’UFR et l’UFDG qui se sont coalisées contre les militaires. Il y a certains d’ailleurs qui ont eu 6 milliards. Un an après ils se sont partagé l’argent de la Banque centrale pour cela. C’est parce qu’ils pensent que cette recette a marché pour faire reculer l’armée le 28 septembre, alors ils veulent utiliser la même recette parce que tout simplement, ils veulent s’opposer aux réformes engagées. Si vous laissez le G58 s’opposer, le FNDC, le RPG Arc-en-ciel qui s’est mis déjà en position d’opposition, ils vont coaliser et forcément, ils(les militaires, Ndlr) seront sous la pression politique comme Dadis l’a été, ils vont organiser une manifestation, il y aura 3 à 4 morts et dans ce cas, Doumbouya ne parlera plus de réformes mais plutôt il cherchera à justifier cela comme ce fut le cas avec Dadis», a-t-il martelé dans l’émission Mirador ce mercredi.

Par ailleurs, Bogola dit penser que les leaders politiques qui s’opposent à la proposition faite par le Colonel Mamadi Doumbouya pour la durée de la transition, ont un plan pour déstabiliser la transition en cours.

«C’est ce que je pense parce que, tout simplement, rien ne justifie aujourd’hui une manifestation pour l’affaire du chronogramme de la transition dont la chose est claire.»