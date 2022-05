Plus qu’un homme de confiance du Président, c’est un serviteur de l’Etat rompu à la tâche. Depuis sa nomination au poste de Ministre Directeur de Cabinet du Président de la Transition, M. Djiba Diakité, chaque seconde qui passe, vit pour des responsabilités étatiques au plus haut niveau. De nos jours, il fait partie de ceux qui murmurent dans l’oreille du Colonel-Président Mamadi Doumbouya.

Djiba Diakité est un éminent commis de l’Etat. Un serviteur dévoué et fidèle du Président. Un homme qu’il faut à la place qu’il faut. M. Djiba Diakité, puisque c’est de lui qu’il s’agit est le ministre Directeur de Cabinet du Président de la Transition. Depuis sa nomination, cet homme humble et généreux, s’emploie à diligenter les tâches à lui confiées avec efficacité et professionnalisme. En véritable homme de l’ombre, ce natif de Mandiana est du nombre de ce que notre pays compte de plus brillant. En cela, la compétence, la discrétion et l’efficacité sont ses marques de fabrique. Avec un sens élevé de l’Etat et du service public, M. Diakité est un homme élégant à tout point de vue. C’est quelqu’un qui a de la tenue et de la retenue.

En sa qualité d’ingénieur recherche de marchés financiers, M. Djiba Diakité est dépositaire d’une expérience de plus de 10 ans dans l’une des plus grandes banques de financement et d’investissement de la Bourse européenne (SG CIB). Parallèlement, il a une expertise avérée en conduite de changement. Il est également expert en titres à revenu fixe (les produits financiers) notamment en matière d’Obligations du Trésor public pour financer les projets par de la dette (Evaluation, Origination, Syndication ou Adjudication).

Dans le domaine de la communication, M. Diakité n’est pas un novice non plus. Il a une expertise avérée en matière de communication de crise. Il est aussi spécialiste en nouvelles Technologies, Sécurité des Systèmes d’information et intelligence artificielle.

Par ailleurs, l’actuel ministre Directeur de Cabinet du Président de la Transition est détenteur, depuis 2009, d’un Master en Sciences, Technologies, Santé avec une spécialisation en télécommunication et systèmes micro-électroniques.

En termes d’expérience professionnelle, M. Djiba Diakité est passé par plusieurs entreprises de renommée internationale. Parmi lesquelles, la Banque Société générale à Paris, en qualité d’analyste quantitatif. Puis à l’entreprise FDJ Gaming Solutions France en qualité d’ingénieur R&D avec pour spécialités : loterie, algorithmes, image, process, etc. Ingénieur interne R&D au sein de la firme ST Microélectroniques d’avril 2009 à septembre de la même année, ce passionné des sciences aura fait un bref passage en qualité d’Ingénieur R&D de haut niveau à la firme ANEO. De mars 2008 à juillet 2008, M. Diakité a été employé dans un laboratoire au CNRS en tant qu’ingénieur R&D en France de mars 2008 à juillet de la même année.

Djiba Diakité, est le véritable gardien du Temple comme le soutien un de ses collègues de la Présidence de la République.

In L’Hebdomadaire Le Défi