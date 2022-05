L’annonce a été faite par le directeur général de la police nationale, à la télévision nationale, mardi soir. Selon Abdoulaye Sampil, ses patrouilles diurnes et nocturnes ont repris depuis le 25 avril dernier. Elles se dérouleront dans toutes les communes de Conakry et grand Conakry (Dubréka et Coyah).

452 officiers, sous-officiers, agents de police et 61 véhicules sont déployés sur le terrain à cet effet, d’après la communication du DG la police nationale.

«La direction générale de la police nationale porte à la connaissance des populations que les patrouilles diurnes et nocturnes sont déclenchées depuis le 25 avril dans les huit (8) zones opérationnelles ciblées. Au cours de ces patrouilles, 452 officiers, sous-officiers, agents de police et 61 véhicules seront déployés sur le terrain par jour avec une forte concentration dans les zones criminogènes. A cette occasion, les éléments de la police nationale engagés entameront des démarches de proximité pour échanger directement avec les populations dont la collaboration est cruciale pour le succès de l’initiative », a-t-il annoncé.

L’initiative s’inscrit dans sur le plan opérationnel visant la sécurisation des cinq communes de la capitale et le grand Conakry, comme cité ci-dessus.